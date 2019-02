Wernigerode (dpa/sa) - Unbekannte haben einen Heißluftballon der Firma Brockenballon im Harz gestohlen. Ballon und Ausrüstung waren in einem bunten Anhänger verstaut, mit dem sich die Diebe in der Nacht zum Montag davon machten. Am Vormittag bemerkte der Besitzer den Verlust in Wernigerode und erstattete Anzeige, wie die Polizei am Diensttag mitteilte. Der Schaden wird auf rund 20 000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen.

Brockenballon bat via Facebook um Mithilfe. Für Hinweise sei eine Belohnung ausgesetzt. Einer Polizeisprecherin zufolge gingen zunächst aber keine verwertbaren Hinweise bei den Beamten ein. Zuvor hatte der MDR über den Diebstahl berichtet.

