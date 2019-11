Elbe-Parey (dpa/sa) - Eine rot-weiße Bake, Vorfahrt gewähren, Radweg - diverse Verkehrsschilder sind die Beute von Dieben in Elbe-Parey. Es fehlten mehrere Verkehrszeichen und sieben Pfosten, wie die Polizei am Donnerstag in Burg mitteilte. Der Diebstahl fiel den Angaben zufolge am Dienstag bei der Baustellenabnahme im Ortsteil Güsen auf. Am Donnerstagmorgen war dann noch ein weiteres weiß-gelbes Vorfahrtsstraßen-Schild verschwunden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, wo die Schilder und Pfosten geblieben sind.

