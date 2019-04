Oschersleben (dpa/sa) - Bei einem Oldtimertreffen in Oschersleben (Landkreis Börde) ist eine Straße durch auslaufenden Dieselkraftstoff verschmutzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war an einem alten russischen Lastwagen der Tankstutzen nur mit einem Lappen verschlossen. Die Feuerwehr rückte am Samstagvormittag an und reinigte die Straße. Die Kosten des Einsatzes trägt der Lkw-Fahrer.