Halle (dpa/sa) - Der Industriedesigner Dieter Hofmann (58) bleibt Rektor der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle. Der Professor wurde vom Akademischen Senat wiedergewählt, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Es ist Hofmanns zweite Amtszeit für erneut vier Jahre. Hofmann versprach, sich dafür einsetzten, dass die Hochschule ein Ort des künstlerisch-gestalterischen Experimentierens bleibe. Ferner soll der geplante Campus Kunst entstehen. An der Burg Giebichenstein gibt es aktuell rund 1000 Studenten.

Pressemitteilung zur Wiederwahl des Rektors

Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle