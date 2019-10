Magdeburg (dpa) - Mit einer Sternfahrt zum Magdeburger Domplatz haben Hunderte Landwirte aus Sachsen-Anhalt für mehr Unterstützung geworben. Am Dienstagmittag fuhren aus mehrere Richtungen lange Treckerkolonnen bis zum Platz zwischen Dom und Landtag. Die Bauern hatten Plakate dabei mit Aufschriften wie "Regionale Lebensmittel gibt es nur mit uns" oder "No Farmers, no Food, no Future".

Ein Organisator sagte, die Landwirte wollten Gespräche anregen mit der Politik und mit der Bevölkerung. Sie sollten nicht als Buhmänner und Umweltverschmutzer dastehen, sondern die Zukunft mitgestalten und für gesunde, bezahlbare Lebensmittel sorgen. In einem Mitteilung hatte es geheißen, im wöchentlichen Rhythmus kämen neue Ideen der Politik, neue Regeln, die immer fachfremder würden und bei denen wissenschaftliche Vernunft schon lange nicht mehr gefragt sei.

Aufgerufen zu der Treckerdemo hat die bundesweite Bewegung "Land schafft Verbindung - Wir rufen zu Tisch". Hintergrund der Treckerdemo ist das sogenannte Agrarpaket. In vielen deutschen Städten gab es am Dienstag ähnliche Aktionen. Eine zentrale Kundgebung hatte es mittags in Bonn gegeben.

