Magdeburg/Halle (dpa/sa) - In Magdeburg und Halle haben in der Nacht zum Sonntag insgesamt drei Autos in Flammen gestanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach Hinweisen zu den Tätern. In der Landeshauptstadt brannten zwei Wagen in einer Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ob sie direkt nebeneinander geparkt waren, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. In Halle brannte ein Auto in der südlichen Innenstadt.

