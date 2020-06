Weißenfels (dpa/sa) - Bei einer Drogen-Razzia in Weißenfels (Burgenlandkreis) sind am Donnerstag sieben Wohnungen durchsucht und drei Menschen festgenommen worden. Dabei seien 500 Gramm Drogen, wie zum Beispiel Crystal, Amphetamine und Ecstasy, drei Gasdruckwaffen und Hieb- und Stichwaffen sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Außerdem seien unter anderem gestohlene E-Bikes gefunden worden. Zwei Frauen und ein Mann wurden den Angaben zufolge vorläufig festgenommen. Insgesamt richteten sich die Ermittlungen gegen vier Frauen zwischen 23 und 42 Jahren und vier Männer zwischen 27 und 55 Jahren.