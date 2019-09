Ein Mann wird in Handschellen abgeführt. Foto: Johannes Neudecker/Archivbild Johannes Neudecker

Magdeburg (dpa/sa) - Fünf Wochen nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor einer Shisha-Bar in Magdeburg hat die Polizei nun drei Haftbefehle vollstreckt. Drei Männer im Alter von 21 bis 23 Jahren seien in den vergangenen Tagen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verhaftet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Auseinandersetzung im August hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Eine etwa 15-köpfige Gruppe hatte zunächst Möbel auf die Gäste der Shisha-Bar geworfen. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei. Dabei sollen auch Schusswaffen zum Einsatz gekommen sein, durch Schüsse wurde aber niemand verletzt. Weitere Ermittlungen stehen nach Polizeiangaben noch aus.