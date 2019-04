Zwei Dobermänner greifen eine Siebenjährige an. Ein Rottweiler schnappt nach zwei Kindern. Und der Hund eines Wachmanns beißt zu. Wer trägt die Verantwortung dafür?

Halle/Emseloh (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind bei Hundeattacken drei Kinder und ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein sieben Jahre altes Mädchen in Halle von zwei frei laufenden Dobermännern angegriffen. Das Kind erlitt einen Schock, Kratz- und Schürfwunden. Die beiden Hunde trugen den Angaben zufolge Maulkörbe. Das Mädchen war mit seinem Vater Fahrrad gefahren.

Nach Angaben von Zeugen griff zunächst ein Hund das Kind an. Die Siebenjährige stürzte vom Rad und wurde von dem zweiten Dobermann attackiert. Auf das Rufen der Hundehalterin hätten die beiden Tiere zunächst nicht reagiert, erst beim zweiten Mal. Das Mädchen wurde in einer Kindernotfallambulanz behandelt. Gegen die Hundehalterin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Laut Polizei hatte die 46-Jährige ihre beiden Dobermänner am Freitagnachmittag nicht angeleint, obwohl Hunde im gesamten Stadtgebiet an der Leine geführt werden müssen. Die Frau muss zusätzlich mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

In Emseloh (Landkreis Mansfeld-Südharz) biss ein Rottweiler zwei Kinder, die ihn nach ersten Erkenntnissen der Polizei streicheln wollten. Ein 54-Jähriger hatte den Hund eines 31-Jährigen am Samstag ausgeführt. Ein Kind erhob vor dem Hund stehend seine Hand, was das Tier vermutlich als Angriff deutete, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Der Rottweiler zog an der Leine und biss in den linken Oberarm des achtjährigen Jungen. Es erlitt Kratzwunden am Oberarm und Hämatome. Unmittelbar danach schnappte das Tier nach dem sechsjährigen Mädchen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

Gegen den 54-Jährigen, der nicht der Besitzer des Rottweilers sei, werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Diesem Vorwurf muss sich auch einem Wachmann stellen. Sein Hund hatte nach Angaben der Polizei am Samstagabend einen 36-Jährigen auf einem Gang eines Einkaufszentrums in den Oberschenkel gebissen.