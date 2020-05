Halle (dpa) - Fußball-Drittligist Hallescher FC zeigt sich über die Forderungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach konkreten Lösungsvorschlägen bei einem Saison-Abbruch irritiert. "Sie liegen, für jeden öffentlich einzusehen, schon seit Langem vor", heißt es in einem Schreiben des HFC-Vorstandes. Man habe zusammen mit sieben weiteren Drittligisten in einer gemeinsamen Erklärung am 17. April sachlich neben den aus Sicht der Verfasser plausiblen Gründen für einen Abbruch der Saison auch sehr konkrete Vorschläge für das weitere Vorgehen eingearbeitet.

Der HFC verweist in dem Schreiben darauf, dass sich der Club trotz des von der Landespolitik bis 27. Mai verhängten Wettbewerbsverbotes auf eine mögliche Fortführung der Saison vorbereite. Dazu seien bereits die zwei vom Verband geforderten Corona-Tests gemacht worden. Ein Mannschaftstraining sei aber derzeit noch untersagt, man trainiere in Kleingruppen.

