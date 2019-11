Magdeburg (dpa) - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Verteidiger Philipp Harant bis 2022 verlängert. Das teilte der Club am Samstag mit. Der 1,94 Meter große Abwehrspieler stammt aus der Jugend des FCM und stand ursprünglich noch bis Saisonende unter Vertrag. In der laufenden Saison kam Harant bisher auf zwei kurze Einsätze an den ersten beiden Spieltagen.

Mitteilung des FCM