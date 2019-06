Magdeburg (dpa/sa) - Bei einer Drogenrazzia in Magdeburg sind vier Tatverdächtige festgenommen worden. Am Freitagabend kam das Spezialeinsatzkommando (SEK) in zwei Objekten zum Einsatz, wie der Sprecher des Landeskriminalamts, Andreas von Koß, am Samstag sagte. Mehrere Kilo Rauschgift wurden sichergestellt - auch Waffen, die aber noch genau überprüft werden müssten. Bei den Drogen handele es sich um mehrere Kilo Amphetamin und kleinere Mengen Methamphetamin sowie Kokain.

Die festgenommenen Männer seien zwischen 19 und 35 Jahren alt, ihre genauen Identitäten würden noch geprüft. Den Einsatz habe das LKA schon länger vorbereitet, weil es Hinweise auf Depotwohnungen für Drogen gegeben habe. Insgesamt seien rund 60 Beamte im Einsatz gewesen.

Rettungskräfte, die bei solchen SEK-Einsätzen stets dabei sind, hätten einen der Festgenommenen versorgen müssen, weil dieser Kreislaufprobleme bekommen habe. Auch ein Zeuge habe kurz versorgt werden müssen.