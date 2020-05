Magdeburg (dpa/sa) - SPD-Fraktionschefin Katja Pähle und Politikwissenschaftler Roger Stöcker wollen die Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt in die Landtagswahl in gut einem Jahr führen. Die Genossen sollen in einer Mitgliederbefragung im Sommer entscheiden, wer von den beiden Spitzenkandidat der Regierungspartei wird, wie Parteisprecher Martin Krems-Möbbeck am Montag nach Ablauf der Vorschlagsfrist sagte. Weitere Nominierungen habe es nicht gegeben.

Der Landesvorstand sollte demnach am Montagabend per Videoschalte zusammenkommen und den bereits angekündigten Mitgliederentscheid formal beschließen. Geplant war, die Mitglieder zwischen 26. Juni und 10. Juli zu befragen. Der Landesvorstand sollte am Montag beraten, ob dieser Zeitplan angesichts der Corona-Pandemie einzuhalten ist.

Pähle sitzt seit 2011 für die SPD im Landtag und führt die sozialdemokratische Fraktion seit 2016 an. Stöcker ist Vorsitzender des SPD-Kreisverbands im Salzlandkreis und Politikwissenschaftler an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Ursprünglich sollten sich die Bewerber in mehreren Regionalkonferenzen der Basis vorstellen, das muss wegen der Kontaktbeschränkungen nun ausfallen. Der Landesvorstand sollte am Montag über Alternativen diskutieren, etwa Vorstellungsrunden im Internet.

Die Landtagswahl soll am 6. Juni 2021 stattfinden. Bei der Landtagswahl 2016 hatten die Sozialdemokraten mit der damaligen Partei- und Fraktionsvorsitzenden Katrin Budde als Spitzenkandidatin nur gut 10 Prozent der Wählerstimmen bekommen und ihr Ergebnis von 2011 damit halbiert.