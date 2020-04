Gerade erst haben Gastronomen und Hoteliers die Innenstädte mit leeren Stühlen vollgestellt. So wollen sie auf ihre bedrohliche Situation in Corona-Zeiten hinweisen. Nun macht Wirtschaftsminister Willingmann Hoffnung, dass bald klar ist, wann es weitergeht.

Magdeburg (dpa/sa) - Die seit Wochen wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Cafés, Kneipen und Restaurants sollen nach dem Willen von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister schnell Klarheit haben, wann sie wieder öffnen können. Sollte es die Entwicklung der Infektionszahlen zulassen, dann sollte die Gastronomie schon im Mai wieder beginnen können, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Aus seiner Sicht sollte über zügige Lockerungen nachgedacht werden, möglichst schon vor Himmelfahrt (21. Mai) mit dem wichtigen Feiertagsgeschäft.

Zudem plädiert Willingmann dafür, die pauschale Regelung abzuschaffen, dass Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern nicht öffnen dürfen. "Wir müssen weg von Branchen und weg von Quadratmetern und hin zu Hygienestandards", so Willingmann. Entscheidend sei, dass Unternehmer die Abstandsregeln und die Schutzmaßnahmen garantiert umsetzen könnten. "Mit dem Virus müssen wir sowieso noch eine ganze Weile leben, bis wir Medikamente und einen Impfstoff haben", sagte Willingmann weiter.

Daher muss aus seiner Sicht darüber nachgedacht werden, unter welchen Auflagen eine baldige Öffnung möglich ist. So müssten strenge Abstandsregeln zwischen den Tischen gelten und die Zahl der Gäste, die auf einmal bewirtet werden können, begrenzt sein. Zudem könnte eine Mundschutzpflicht für das Personal sinnvoll sein oder die Öffnungszeiten am Abend zunächst begrenzt werden.

Zuspruch kommt vom Oberbürgermeister der größten sachsen-anhaltischen Stadt Halle. Der parteilose Stadtchef Bernd Wiegand plädierte am Samstag ebenfalls dafür, dass das Land in seinen Verordnungen von starren Öffnungs- und Schließungsvorgaben für einzelne Branchen abrückt. Wer ein Konzept nachweise, wie er den Infektionsschutz einhalten könne, der sollte öffnen dürfen, argumentierte Wiegand. Das gelte vor allem auch für die Gastronomie. Es dürfe nicht pauschal nach Branchen, sondern müsse im Einzelfall entschieden werden.

Wiegand sprach sich dafür aus, dass das Land weiterhin klare Kriterien vorgibt, mit denen die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll. "Und dann liegt die Verantwortung bei den Kommunen für das eigene Gebiet." So könne auf örtliche Gegebenheiten reagiert werden.

Sachsen-Anhalt hatte Mitte März verfügt, dass neben Schulen und Kitas auch Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen sowie die meisten Läden geschlossen bleiben müssen, um die Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 zu verlangsamen. Hotels dürfen nur Dienstreisende beherbergen, Gastronomen nur Speisen liefern oder zur Abholung verkaufen. Seit einigen Tagen dürfen jedoch kleine und mittelgroße Geschäfte wieder öffnen, große mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche hingegen nicht. Zudem gelten seit Wochen Ausnahmeregeln für Supermärkte oder Baumärkte, die unabhängig von ihrer Größe öffnen dürfen, wenn sie bestimmte Regeln beachten.

Am Freitag hatten bundesweit und in vielen sachsen-anhaltischen Innenstädten Gastronomen und Hoteliers leere Stühle und leere Betten aufgestellt, um auf ihre bedrohliche Situation hinzuweisen. In Magdeburg trugen Unternehmer ihre Branche mit einem Sarg symbolisch zu Grabe. Den Organisatoren zufolge können viele Gastronomen die seit Mitte März angeordnete Schließung trotz Kurzarbeit und Hilfsprogrammen finanziell nicht mehr lange durchhalten.

"Am liebsten würden wir die Chance bekommen, sofort wieder zu öffnen", sagte etwa der Gastronom und Betreiber des Ratskellers in Magdeburg, Matthias Nawroth. In Sachsen-Anhalt beschäftigten rund 5000 Gastronomen etwa 20 000 Menschen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält eine Öffnung von Cafés, Kneipen und Restaurants derzeit noch nicht für möglich. Er halte aber eine Öffnung der Gastronomie Ende Mai für den Freistaat durchaus für denkbar, sagte der CDU-Politiker am Freitagabend in der Sendung "ARD Extra" zur Corona-Krise. Kretschmer wird sich am Sonntag mit Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff im Zoo in Halle treffen, um gemeinsam über den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie zu beraten. Für kommende Woche sind Gespräche zwischen Bund und Ländern angedacht.