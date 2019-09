Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden bestreitet während der Länderspielpause am 4. September ein Testspiel gegen den Drittligisten Halleschen FC. Das gab der HFC am Dienstag bekannt. Die Partie findet um 15.30 Uhr im rund 5000 Zuschauer fassenden Ilburgstadion in Eilenburg statt. Zweit Tage später tritt die Elf von Cristian Fiel beim Landesligisten 1. FC Zeitz zu einem weiteren Test an.

