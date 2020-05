Halle (dpa/sa) - Der Prozess gegen einen 31-Jährigen, der seine Ehefrau über Jahre misshandelt und vor einem Jugendamt attackiert haben soll, könnte heute am Landgericht Halle zu Ende gehen. Zum Prozessauftakt am 21. April hatte der Mann die schweren Angriffe gegen seine Frau weitgehend gestanden und auf seinen hohen Alkoholkonsum hingewiesen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Am 22. Oktober 2019 habe er seiner Ehefrau vor dem Jugendamt in Halle mit einer Schere aufgelauert. Passanten schritten ein und verhinderten Weiteres. In einer Videovernehmung hatte die 28 Jahre alte fünffache Mutter berichtet, wie ihr Mann sie über Jahre immer wieder betrunken geschlagen, getreten und verletzt hatte.

Terminübersicht des Landgerichts Halle vom 8. April 2020 mit Infos zum Prozess