Erfurt (dpa) - Der Ehrenamtspreis "Goldener Kirchturm" der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) geht in diesem Jahr nach Thüringen und Sachsen-Anhalt. Verliehen worden sei die mit 4500 Euro dotierte Auszeichnung jeweils an den Förderverein St. Trinitas Bechstedt-Wagd (Kirchenkreis Erfurt) und die Förderer der St.-Petri-Kirche zu Seehausen (Kirchenkreis Stendal), wie die EKM am Donnerstag mitteilte.

Mit jeweils 1500 Euro dotierte Anerkennungspreise seien zudem an den Freundeskreis der Kirche Lohma und den Kirchbauverein St. Nicolai aus Schmölln (beide Kirchenkreis Altenburger Land in Thüringen) sowie in Sachsen-Anhalt an den Förderverein zur Erhaltung der Kirche Schotterey (Kirchenkreis Merseburg) und den Förderverein St. Martinskirche Brunau (Kirchenkreis Salzwedel) verliehen worden.

Der in diesem Jahr erstmals verliehene Jugendpreis sei nach Sachsen-Anhalt an die Evangelische Kirchengemeinde Trebra (Kirchenkreis Südharz) und nach Brandenburg an den Förderverein Barock-Kirche-Karow (Kirchenkreis Elbe-Fläming) gegangen.

"Wir erhalten dadurch eine wichtige Unterstützung bei der Erhaltung und Nutzung unserer vielen Kirchen in Stadt und Land", sagte Propst Christoph Hackbeil, Regionalbischof des Propstsprengels Stendal-Magdeburg und Beauftragter der EKM für Kirchbaufördervereine. Im Gebiet der EKM engagieren sich derzeit etwa 400 derartige Vereine und Initiative.

