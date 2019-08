Quedlinburg (dpa/sa) - Zum 25. Geburtstag der Kulturkirche St. Blasii in Quedlinburg findet ein zehntägiges Festival statt. Das "Kaleidoskop-Festival" werde vom 16. August an in der Unesco-Welterbestadt im Harz veranstaltet, hieß es am Samstag aus der Stadtverwaltung. Eröffnet werde die Festwoche vom Duo Jennifer Fulton und Matthias Schwarz. Höhepunkt sei das Konzert mit Friend n Fellow. Weiterhin stehen bis 25. August eine Kurzfilm-Open-Air-Veranstaltung, ein Fotoworkshop sowie eine Lese- und Folklorenacht auf dem Programm.

Das sakrale Gebäude ist der zentrale Ort für Präsentationen regionaler und internationaler Künstler. Anfang der 1950er Jahre verlor die Kirche ihren Nutzen und verfiel. In den 1990er Jahren gelang mit Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz die Sanierung. Seit 1994 werden hauptsächlich Konzerte und Lesungen in der Blasii-Kirche veranstaltet.

