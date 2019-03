Burgstall (dpa/sa) - Nach einem missglückten Überholmanöver bei Burgstall (Kreis Börde) ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Drei Menschen erlitten bei dem Unfall am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 189 schwere Verletzungen, wie das Polizeirevier Börde mitteilte. Ein Pkw und ein Kastenwagen, die aus Stendal in Richtung Magdeburg fuhren, wollten einen Lkw überholen - und stießen dabei aus noch unklarer Ursache seitlich zusammen. Beide Autos prallten daraufhin auch gegen den Lastwagen. Der Pkw schleuderte nach links, überschlug sich und krachte gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Insassen des Autos wurden schwer verletzt, ebenso die Fahrerin des Kastenwagens.

Die Bundesstraße blieb bei Burgstall-Dolle rund sechs Stunden komplett gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.