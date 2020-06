Bereits zum zweiten Mal binnen zwei Wochen dringen Einbrecher mit Hilfe eines Autos in ein Schmuckgeschäft in Sachsen-Anhalt ein, um es auszuräumen. Sind dieselben Täter am Werk?

Hohenmölsen (dpa/sa) - Mit einem Auto samt Rammvorrichtung haben sich in Hohenmölsen (Burgenlandkreis) Einbrecher Zugang zu einem Schmuck-, Uhren- und Fotogeschäft verschafft. Zeugen berichteten, dass in der Nacht zum Freitag mehrere Täter mit zwei Wagen am Tatort waren, wie die Polizei in Halle mitteilte. Das Fahrzeug mit Rammvorrichtung sei rückwärts in den Eingangsbereich des Geschäfts gefahren. Mehrere Personen seien ausgestiegen, in den Laden gegangen und hätten Schmuckstücke und Bargeld mitgenommen. Laut Polizei muss noch ermittelt werden, wie hoch der Schaden ist.

Den bisherigen Erkenntnissen nach seien fünf bis sechs Täter am Werk gewesen. Sie waren dunkel gekleidet und maskiert, hieß es. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die die Täter oder die Autos gesehen haben, eventuell auch schon vor der Tat, die um 1.30 Uhr geschah.

Erst vor knapp zwei Wochen waren Einbrecher mit einem Auto rückwärts in ein Juweliergeschäft in Bitterfeld-Wolfen gefahren und hatten es ausgeräumt. Sie zerstörten mehrere Vitrinen und stahlen den Schmuck. Zuvor hatten sie mithilfe ihres Fahrzeugs ein Rolltor und eine Scheibe zerstört, um in den Laden zu gelangen. Vor dem Eintreffen des Sicherheitsdienstes entkamen die Täter. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang der beiden Taten gibt.

Pressemitteilung vom 24. Mai 2020 zum Einbruchdiebstahl in Bitterfeld