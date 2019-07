Magdeburg (dpa/sa) - Ein 79 Jahre alter Rentner hat in Magdeburg ein flüchtendes Einbrecher-Duo verfolgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die beiden Täter am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Als eine 66-jährige Nachbarin die Männer bemerkte, seien sie mit einem Fahrrad und einem E-Scooter geflüchtet. Der 79-jährige Nachbar habe daraufhin mit seinem Auto die Verfolgung aufgenommen und die Einbrecher so gezwungen, sich eines Koffers mit Schmuck zu entledigen.

In dem betroffenen Haus stellte die Polizei anschließend einen Rucksack der Einbrecher sicher. Die Dokumente darin führten zur Festnahme eines Täters. Derzeit würden weitere Spuren ausgewertet, um auch den Komplizen zu fassen, hieß es.