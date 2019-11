Magdeburg (dpa/sa) - Einbrecher haben in Magdeburg ein Eiscafé geplündert und neben Lebensmitteln und Alkohol auch eine Eismaschine gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten die unbekannten Täter in der Nacht zu Freitag die Seitentür aufgehebelt. Es sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden, hieß es. Eingebrochen wurde den Angaben zufolge auch in ein Restaurant in unmittelbarer Nähe des Cafés. Dort ließen die Unbekannten Einrichtungsgegenstände und Restauranttechnik mitgehen. Sie richteten einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich an. Wahrscheinlich gehen beide Taten auf das Konto derselben Einbrecher. Die Polizei sucht Zeugen.

Mitteilung der Polizei