Feuerwehrleute vor dem Justizzentrum in Magdeburg. Foto: Peter Gercke/zb/dpa/Archivbild Peter Gercke

Halle (dpa/sa) - Unternehmen und Spitzenpolitiker der Landesregierung haben sich für eine einfachere Freistellung von berufstätigen Feuerwehrleuten ausgesprochen. "Freiwillige Feuerwehren sind das Rückgrat der Brandschutzstrukturen", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Mittwoch in Halle. Ziel sei es, Freiräume für Feuerwehrleute zu schaffen, damit sie an Einsätzen und Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen könnten.

Haseloff, Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) und die Präsidenten der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern unterzeichneten eine entsprechende Erklärung. Es sei oft schwierig, Beruf und Ehrenamt in Einklang zu bringen, hieß es. Die Einsatzkräfte seien jedoch unverzichtbar, um Gefahren abzuwenden und Menschenleben zu retten. "Durch jährlich sinkende Mitgliederzahlen besteht jedoch Gefahr für die Funktionalität", hieß es weiter.