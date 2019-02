Timmenrode (dpa/sa) - In Timmenrode im Harz hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Der Dachstuhl fing in der Nacht zum Sonntag aus unbekannter Ursache Feuer, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Die beiden Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Ihr Heim ist jetzt nicht mehr bewohnbar. Ein Brandursachenermittler soll herausfinden, wie das Feuer entstehen konnte.