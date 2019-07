Potsdam (dpa/bb) - Das Land Brandenburg und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) haben sich auf einen Vergleich zur Elbquerung der Autobahn A14 geeinigt. Dabei gehe es um zusätzliche Lärmschutz- und Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz in Höhe von fünf Millionen Euro, sagte der Landesgeschäftsführer des Bund Brandenburg, Axel Kruschat, am Freitag auf Anfrage. Auch die Staatskanzlei bestätigte einen Vergleich. Dazu solle es am Dienstag einen Kabinettsbeschluss geben, sagte Regierungssprecher Florian Engels.

Die Eckpunkte des Vergleichs müssten aber noch für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht juristisch ausgearbeitet werden, betonte Kruschat. Die fünf Millionen Euro sollten an den Naturschutzfonds gezahlt werden, der dafür in 250 Hektar Ausgleichsflächen wie Feuchtgebiete, Wälder oder Nistmöglichkeiten investieren solle.

Die Autobahn A14 soll von Magdeburg bis Schwerin verlängert werden. Fertiggestellt ist bislang aber nur der Abschnitt zwischen Schwerin und dem brandenburgischen Karstädt (Prignitz).