Halle (dpa/sa) - Das Kindertextarchiv der Universität Halle wird in den nächsten Jahren digitalisiert. Es soll im Internet zugänglich gemacht werden. "Wir haben rund 150 000 Texte aus 50 Ländern", sagte der Leiter und Professor für Grundschuldidaktik Deutsch und Ästhetische Bildung, Michael Ritter, der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kenne keine andere Institution, die derartige Texte in diesem Umfang sammelt, so bleibt es wohl das einzige und damit das größte Kindertextarchiv der Welt." Jährlich kommen den Angaben zufolge 4000 bis 5000 Texte hinzu. Bei den Themen hat sich über die Jahrzehnte der Schwerpunkt kaum verändert. Es dominieren Beziehungen zu Freunden, Eltern, Familie und Schule. Die ältesten Texte stammen aus dem Jahr 1900.

Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik