Dresden (dpa) - Die sportliche Krise von Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden verschärft sich weiter. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Christian Pöhler das Ostduell gegen den Dessau-Roßlauer HV mit 22:24 (8:10). Damit blieben die Sachsen auch im neunten Saisonspiel sieglos und sind damit weiter Tabellenletzter. Mit sechs Toren war Gästespieler Marek Vanco der beste Werfer der Partie. Für die Dresdner erzielten Nils Kretschmer, Gabriel De Santis und Gabor Pulay jeweils vier Treffer. In einer Partie auf sehr schwachem Niveau dominierten bereits im ersten Durchgang die Abwehrreihen. Im Angriff unterliefen beiden Teams viele technische Fehler, so dass kein geordneter Spielfluss zustande kam. Kurz vor der Halbzeitpause konnten sich die Gäste vor 1756 Zuschauern auf zwei Tore absetzen. Nach dem Seitenwechsel bauten die Dessauer ihre Führung zunächst weiter aus. Die Dresdner schwächten sich durch viele unnötige Zeitstrafen und mussten dadurch oftmals in Unterzahl agieren. Johannes Wasielewski traf in der 49. Minute zum Zwischenstand von 19:14 aus Sicht des DRHV. Das Pöhler-Team gab sich allerdings nicht geschlagen und konnte durch einen verwandelten Siebenmeter von Kretschmer auf 19:20 (53.) verkürzen. In der Schlussphase zog die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas aber wieder davon und feierte nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Sieg.

