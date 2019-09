Halle (dpa/sa) - In Halle ist ein Elefantenbaby zur Welt gekommen. Das Kleine sei am Freitagabend geboren worden, sagte ein Zoo-Mitarbeiter am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Mama Tana und das Kalb seien wohlauf. Das Mädchen sei das zweite Kind der Elefantenkuh. Die noch namenlose Tier laufe bereits an der Seite von Mutter und Schwester Tamika durch die Anlage. Besucher könnten mit etwas Glück einen Blick durch die Glasscheibe auf die Familie werfen, wie der Zoo-Mitarbeiter weiter sagte. In der Elefantenanlage in Halle leben mehrere Tiere - darunter Bulle Abu und der dreijährige Ayo.