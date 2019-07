Tornau (dpa) - Im Naturpark Dübener Heide kommen von heute an Holzskulpteure aus ganz Europa zu einem zweitägigen Wettbewerb zusammen. Thema des Wettstreits an Wiechers Mühle im Gräfenhainicher Ortsteil Tornau ist "Auf den Spuren von Elfen, Feen und Waldgeistern". Berufs- und Hobbykünstler kreieren aus bis zu drei Meter hohen Baumstämmen imposante Fantasiefiguren. Für die Besucher gibt es außerdem Musik, kulinarische Spezialitäten und ein buntes Markttreiben, etwa mit handgefertigten Seifen und Kräutern. Auch für Kinderunterhaltung ist gesorgt. Am Sonntagmorgen ist ein Freiluftgottesdienst auf der Holzskulpturenwiese geplant.

Der Kunstwettbewerb wird zum 20. Mal vom Heidedorf Tornau und dem Verein Dübener Heide veranstaltet.

Holzskulpturenwettbewerb