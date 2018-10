Magdeburg (dpa/sa) - Die neue Elsterflutbrücke in Richtung Merseburg wird an diesem Dienstag in Betrieb genommen. Wie Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) am Freitag mitteilte, ist die Brücke Teil eines 3,5 Kilometer langen Neubauprojekts auf der Bundesstraße 91 zwischen Halle und Merseburg, in dessen Rahmen seit 2010 zehn Brücken erneuert werden. Der Bau des 95 Meter langen Ersatzneubaus hat demnach über ein Jahr gedauert und 4,7 Millionen Euro gekostet. Im November sollen die Bauarbeiten an dem Brückenteil Richtung Halle begonnen werden.

Pressemeldung