Magdeburg (dpa/sa) - Eltern, die ihre Kinder möglichst nah an die Schule oder die Kindertagesstätte heranfahren, sorgen in Sachsen-Anhalts Städten und Kommunen immer wieder für Probleme. Das sei vor allem bei besonders engen Straßen der Fall, sagte ein Polizeisprecher in Magdeburg. Gefährlich sei zudem, wenn die Kinder beim Aussteigen unbedarft über die Straße laufen.

In Dessau-Roßlau stieg laut einer Sprecherin in den vergangenen Jahren der Anteil der Kinder, die mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Das führe regelmäßig zum Verkehrschaos. Deshalb seien an problematischen Einrichtungen Bringe- und Holzonen eingerichtet worden, so die Sprecherin.

Auch im Stadtrat Halle wurde kürzlich ein Antrag zur Einrichtung der Zonen eingebracht, bestätigte ein Sprecher. Einige hundert Meter von der Einrichtung entfernt könnten solche Bereiche das Verkehrsaufkommen senken, sagte Thomas Stegelitz von der Landesverkehrswacht. Seit knapp einem Jahr laufe dazu in der Gemeinde Barleben bei Magdeburg ein Pilotprojekt.

