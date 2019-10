Halle/Schwerin (dpa/mv) - Der Anschlag auf die Synagoge in Halle hat auch bei Politikern in Mecklenburg-Vorpommern Entsetzen und Trauer ausgelöst. Es sei schrecklich, dass mehr als 70 Jahre nach dem Ende Nazi-Deutschlands erneut Menschen aus antisemitischen Gründen sterben mussten oder verletzt wurden, erklärte der Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Krüger. "Rassismus und religiöser Hass dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben." Nach Ansicht des Linke-Landtagsabgeordneten Peter Ritter haben staatliche Institutionen die Gefahren des Rechtsterrorismus zu lange unterschätzt.

Am Mittwoch hatte ein schwerbewaffneter mutmaßlicher Rechtsextremist am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in der Synagoge in Halle ein Blutbad unter Dutzenden Gläubigen anzurichten. Er kam jedoch nicht in das Gebäude und erschoss den bisherigen Ermittlungen zufolge dann zwei Menschen.