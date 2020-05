Chemnitz (dpa) - Der ostdeutsche Energiedienstleister enviaM erwartet wegen des Lockdowns in der Corona-Krise sinkende Umsatzzahlen für das Jahr 2020. Wie das in Chemnitz ansässige Unternehmen am Freitag in einer Videokonferenz mitteilte, werde mit Verlusten durch den Wiederverkauf bereits gekaufter Strommengen sowie geringerer Einnahmen aus den Netzentgelten gerechnet. Über die Größenordnung der Einbußen wurden keine konkreten Angaben gemacht. "Wir tragen die Zahlen gerade erst zusammen", sagte der Vorstandsvorsitzende Stephan Lowis.

Für 2019 bilanzierte die enviaM-Gruppe nahezu gleich gebliebene Wirtschaftsdaten im Vergleich zu 2018. Nach 3,13 Milliarden Euro setzte das Unternehmen im vergangenen Jahr 3,09 Milliarden Euro um. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebita) ging von 324,8 Millionen Euro auf 315,8 Millionen Euro zurück. "Wir sind ein robustes Unternehmen", sagte Lowis. An die Anteilseigner werden gut 161 Millionen Euro Dividende (65 Cent je Aktie) ausgeschüttet.

Für das laufende Jahr stehen Lowis zufolge Investitionen in das Stromnetz und den Ausbau der digitalen Infrastruktur im Vordergrund. "Die Krise hindert uns nicht daran, den Ausbau fortzusetzen", betonte er.

Die Envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) versorgt in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg nach eigenen Angaben mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Dienstleistungen.