Halle (dpa/sa) - Die Polizei in Halle ermittelt wegen Volksverhetzung gegen den unbekannten Verfasser eines Briefs an die Synagogengemeinde zu Halle. Die Gemeinde habe am Donnerstag Strafanzeige erstattet, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor war das Schreiben mit beleidigendem und volksverhetzendem Inhalt bei der Gemeinde eingegangen. Der polizeiliche Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, hieß es. Zudem seien die bestehenden Schutzmaßnahmen für die Synagogengemeinde erweitert worden.

Bei der betroffenen jüdischen Gemeinde handelt es sich nicht um die, auf die ein Bewaffneter im vergangenen Jahr ein Attentat verübte. Nachdem es ihm an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, nicht gelungen war, in die Synagoge einzudringen, erschoss er eine Frau und einen Mann. Der Prozess gegen den Attentäter soll voraussichtlich im Juli beginnen.