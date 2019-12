Wiedemar (dpa/sa) - Auf der Autobahn 9 bei Wiedemar ist es erneut zu einem schweren Lastwagenunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr am Mittwochmorgen ein Lastwagen auf ein Auto auf und schob es auf ein weiteres Auto, wie ein Polizeisprecher in Leipzig sagte. Dabei wurden der Lastwagenfahrer leicht und zwei Autoinsassen schwer verletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Nach dem Unfall kam es auf der A9 in Richtung Dessau zu Behinderungen.

Erst vor einer Woche hatte es bei Wiedemar nahe der Landesgrenze von Sachsen und Sachsen-Anhalt einen schweren Lkw-Unfall mit zwei Toten und drei Schwerverletzten gegeben. Damals war ein Lastwagen so rasant auf ein Stauende aufgefahren, dass vier Lkw ineinander geschoben wurden.