Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga erneut gestolpert. Eine Woche vor dem Top-Duell beim Tabellenführer 1. FC Köln unterlagen die Hanseaten am Montagabend gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Magdeburg mit 1:2 (1:0). Bakery Jatta (31.) hatte den Tabellenzweiten in Führung geschossen, Magdeburg glich vor 49 823 Zuschauern durch Marius Bülter (60.) aus und kam durch Philip Türpitz in der Nachspielzeit (90.+1) zum Siegtreffer.

Der HSV (51 Punkte) hat nach dem dritten Punktspiel ohne Sieg nun schon sechs Zähler Rückstand auf die Kölner, die noch die Partie beim MSV Duisburg nachholen müssen, und nur drei Punkte Vorsprung auf den Dritten Union Berlin. Für den Aufsteiger aus Magdeburg bleibt die Situation als Tabellen-16. brenzlig.

Kader HSV

Trainerteam HSV

Spielplan HSV

Tabelle HSV

Kader 1. FC Magdeburg

Spielplan 1. FC Magdeburg