Quedlinburg (dpa/sa) - Zur Eröffnung des Quedlinburger Musiksommers 2020 erklingt an diesem Wochenende wieder die restaurierte Röver-Orgel in der Marktkirche der Welterbestadt. Pascal und Markus Kaufmann spielen das Instrument vierhändig und vierfüßig, wie es in einer Ankündigung hieß. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Bedrich Smetana und Aram Chatschaturjan.

Die Organisatoren haben den Quedlinburger Musiksommer entsprechend der Corona-Bedingungen umgeplant, wie es weiter hieß. Die großen Kirchen böten die Möglichkeit, kontaktlos Platz zu nehmen und der Musik zu lauschen. Bis Ende August werde jedes Konzert mindestens zweimal mit einer begrenzten Besucherzahl angeboten und nur jeweils 30 Minuten dauern.

Zur musikalischen Wiedereinweihung der Röver-Orgel sind am Samstag (16.00, 18.00 und 20.00 Uhr) und Sonntag (09.30, 11.30 und 13.30 Uhr) je drei Veranstaltungen geplant. Das Instrument wurde in den vergangenen 18 Monaten umfassend restauriert. Es hat drei Manuale, 52 Register und über 3000 Pfeifen und wurde 1888 erstmals geweiht. Es handele sich um das größte erhaltene Instrument aus der Orgelbauwerkstatt Röver aus Hausneindorf (Landkreis Harz), hatte die Evangelische Kirchengemeinde Quedlinburg vorab mitgeteilt.

Infos Quedlinburger Musiksommer