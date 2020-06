Leipzig (dpa/sa) - Nach Wolken und teils Regen könnte das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende heiter und trocken werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es am Freitag noch einige leichte Schauer im Land, vor allem in der Altmark und in der Börde, die am Nachmittag jedoch nachlassen. Örtlich soll es dann auflockern, die Höchstwerte erreichen 18 bis 22 Grad. Lediglich im Süden des Landes könnte zum Abend hin noch etwas Regen fallen.

Der Samstag soll den Prognosen zufolge bedeckt, aber trocken beginnen, die Wolkendecke lockert im Laufe des Tages auf. Die Höchstwerte steigen bis knapp über die 20-Grad-Marke. So auch am Sonntag, der laut DWD heiter und trocken werden könnte. Auch die neue Woche soll niederschlagsfrei beginnen, allerdings nimmt die Bewölkung wieder zu.

