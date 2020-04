Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt haben erstmals seit fast sechs Wochen die Schulen wieder für den Unterricht geöffnet. Zum Start am Donnerstag kehrten zunächst nur die Abschlussjahrgänge zurück. Sie sollen so die Möglichkeit bekommen, sich im direkten Austausch mit ihren Lehrkräften auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten, wie die Landesregierung argumentierte. Für die Rückkehr gelten wegen der Coronavirus-Pandemie viele Auflagen zu Abstand und Hygiene.

Im Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium in Wolmirstedt bei Magdeburg wurden die Schüler beispielsweise nur in kleinen Gruppen eingelassen. In einem Klassenraum saßen maximal acht Schülerinnen und Schüler, wie Schulleiter Carsten Koslowski sagte. "Wir haben diesen Tag von langer Hand vorbereitet." Der Start sei "erstaunlich ruhig und relaxed" abgelaufen, berichtete Koslowski.

Das Gymnasium habe Pläne gemacht, damit jeder Lehrer jeden seiner Prüflinge bis Ende kommender Woche ein Mal unterrichtet. "Wir nennen das Kontaktwoche." Die Schule hat auch schon Konzepte vorbereitet für den Fall, dass weitere Klassenstufen zurückkehren. "Ein Drittel des Unterrichts wäre in der Schule und zwei Drittel weiterhin zuhause", sagte Koslowski. So könnten alle Schüler in einem durchwechselnden System tageweise in der Schule sein.

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) will nach und nach mehr Klassenstufen in die Schulen zurückholen, wenn die Entwicklung der Infektionszahlen es erlaubt. Derzeit ist vorgesehen, dass ab 4. Mai die Viertklässler zurückkehren sowie die Jahrgänge, die nächstes Jahr ihren Abschluss machen.