Als letztes Bundesland meldet Sachsen-Anhalt erste Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Ein junger Mann aus Halle etwa wurde nach einer Reise positiv getestet. Wie viele andere Betroffene kam auch er von einer Reise aus Italien zurück.

Magdeburg (dpa/sa) - Lange war Sachsen-Anhalt das letzte Bundesland ohne bestätigte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus - jetzt melden die Behörden gleich mehrere Fälle. Zunächst wurden ein Mann in Halle, zwei Männer im Bördekreis sowie einer im Salzlandkreis positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, wie das Sozialministerium am Dienstagvormittag mitteilte. Sie alle waren zuvor aus dem besonders vom Coronavirus betroffenen Norditalien zurückgekehrt.

Bei dem nachweislich Erkrankten aus Halle handelt es sich um einen Mann Mitte 20, der zuvor aus Südtirol zurückgekehrt war. Im Bördekreis wurde das Virus bei zwei 39 und 42 Jahre alten Männern nachgewiesen. Im Salzlandkreis ist ein 36-Jähriger nachweislich infiziert.

Der junge Infizierte aus Halle ist Student und hatte zuletzt mit seiner Familie und einem kleineren Freundeskreis Kontakt, hieß es in Halle. Er und seine Familie sollten am Mittwoch erneut getestet werden, sagte die zuständige Amtsärztin Christine Gröger am Dienstag. Ein erster Test auf den Erreger sei beim Vater des Erkrankten negativ gewesen. Der junge Infizierte kam den Angaben zufolge zunächst nicht in ein Krankenhaus, sondern musste zuhause bleiben.

Auch zahlreiche Schüler und ihre Begleiter, die Ende voriger Woche aus einem Skilager in Südtirol zurückgekehrt waren, sind derzeit vorsichtshalber in heimischer Quarantäne. Insgesamt betrifft die Maßnahme rund 120 Menschen.

Die zuständigen Gesundheitsämter ermittelten derzeit Menschen, die mit den nachweislich Erkrankten in Kontakt waren, und entschieden über weitere Maßnahmen, teilte das Sozialministerium mit. Ziel ist es, möglichst alle Kontakte zu ermitteln, um auch sie auf den Erreger zu testen und eine Ausbreitung einzudämmen.

Sachsen-Anhalt ist das letzte Bundesland, das nachgewiesene Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 meldete. Am Dienstagmorgen meldete das RKI bundesweit mehr als 1100 Fälle. Am stärksten betroffen sind Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. In NRW waren am Montag auch die ersten beiden Menschen in Deutschland nachweislich an der Viruserkrankung gestorben.

Am Dienstag beriet die schwarz-rot-grüne Landesregierung bei ihrer regulären Kabinettssitzung über das weitere Vorgehen. Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob vorsichtshalber Klassenfahrten auf bestimmte Reiseziele beschränkt werden. Auch das Sozialministerium berät jetzt weitere Maßnahmen. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und Bildungsminister Marco Tullner (CDU) wollen am Nachmittag (15.00 Uhr) in Magdeburg über den aktuellen Stand und getroffene Entscheidungen berichten.

Nach dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Halle untersagte die Stadt alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Am Montag hatte bereits Magdeburg als erste Kommune im Land diese Maßnahme ergriffen. Zudem sind mehrere Schulklassen und ihre Begleiter in häuslicher Quarantäne, nachdem sie aus Skilagern in Südtirol zurückgekehrt waren. Das Krankenhaus in Zerbst nimmt derzeit keine neuen Patientinnen und Patienten auf und Besucher haben keinen Zutritt. Zuvor war ein Arzt aus Nordsachsen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, der im Zerbster Klinikum arbeitet.