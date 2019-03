Halle/Magdeburg (dpa/sa) - Alle reden von Digitalisierung. Doch wer weiß so richtig Bescheid, was das ist? Um Lehrer bei der Vermittlung digitaler Bildung im Unterricht zu unterstützen, bekommt heute in Halle die erste von 35 Schulen in Sachsen-Anhalt eine Art Materialbox. Zu der Auftaktveranstaltung unter dem Motto "Digitale Bildung trifft Schule" wird Bildungsminister Marco Tullner (CDU) erwartet. Die digitale Materialbox für den Unterricht habe der gemeinnützige Verein "Deutschland sicher im Netz" erstellt, um auch über die Gefahren aufzuklären, die im Zeitalter des Internets und Chats lauern.

Initiative Digitale Bildung trifft Schule