Magdeburg (dpa/sa) - Gabriele Theren ist die erste Opferbeauftragte Sachsen-Anhalts. Das Landeskabinett stimmte am Dienstag dem Personalvorschlag aus dem Justizministerium für den ehrenamtlichen Posten zu, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Theren werde die Unterstützung von Opfern und deren Angehörigen koordinieren, etwa nach Straftaten. Ihre Aufgabe sei es, die Akteure des Hilfesystems zu vernetzen, um so bestmögliche Opferarbeit leisten zu können.

Theren ist Juristin. Sie kam 1955 im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg zur Welt und lebt seit 1993 in Gommern bei Magdeburg. Seit 1991 arbeitet die ausgebildete Mediatorin im Ministerium für Gesundheit und Soziales und wirkte bereits als ehrenamtliche Richterin am Bundessozialgericht und dem Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt.