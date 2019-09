Bernburg (dpa) - Die Vorstellungstour der Kandidaten für den SPD-Vorsitz hat ihre erste Station im Osten Deutschlands gemacht. In Bernburg in Sachsen-Anhalt stellten sich am Samstagvormittag sieben Bewerberduos vor und warben um ihre Positionen, der Einzelbewerber Karl-Heinz Brunner ließ sich entschuldigen. Die Kandidaten sprachen etwa die Angleichung der Löhne zwischen Ost und West, die Energiewende mit neuen Arbeitsplätzen im Osten und die Gesundheitsversorgung an. Immer wieder wurde betont, die SPD müsse wieder selbstbewusster werden.

Die Regionalkonferenz ist nach Saarbrücken und Hannover die dritte von 23 geplanten Veranstaltungen. Rund 150 Besucher waren nach Bernburg gekommen

Sachsen-Anhalts scheidender Landesvorsitzender Burkhard Lischka betonte zum Auftakt: "Wir werden aus der schwierigen Situation nur herauskommen, wenn wir Teamgeist üben." Die Doppelspitze sei eine gute Chance dazu, auch die Landes-SPD setze auf dieses Modell. Die neuen Parteivorsitzenden müssten nach dem respektvollen Wettbewerb den Rückenwind der gesamten SPD haben, betonte Lischka. Auch Generalsekretär Lars Klingbeil warb um die Unterstützung für die schlussendlichen Gewinner.

Vor drei Monaten war Andrea Nahles vom Bundesvorsitz zurückgetreten. Der Parteivorstand beschloss, dass auch ein Duo die Partei führen kann und die Mitglieder das Wort haben sollen. Es folgt eine Mitgliederbefragung online und per Brief. Die Delegierten des SPD-Parteitags im Dezember in Berlin sollen den neuen Vorsitz dann bestätigen.

SPD zum Verfahren der Vorsitzendenwahl