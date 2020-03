Halle (dpa/sa) - Im Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau wird ein erster Coronavirus-Patient intensivmedizinisch betreut. Das teilte das Krankenhaus am Mittwoch in Halle mit. Zwei Verdachtsfälle im allgemeinen Isolationsbereich hätten sich hingegen nicht bestätigt. Laut Sozialministerium sind in Sachsen-Anhalt aktuell 116 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bestätigt.