Halle (dpa/sa) - Im Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau wird ein erster Coronavirus-Patient intensivmedizinisch betreut. Das teilte das Krankenhaus am Mittwoch in Halle mit. Zwei Verdachtsfälle im allgemeinen Isolationsbereich hätten sich hingegen nicht bestätigt. Bei dem Patienten handelt sich laut Amtsärztin Christine Gröger um einen 66-Jährigen mit Vorerkrankungen. Laut Sozialministerium sind in Sachsen-Anhalt aktuell 116 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bestätigt.