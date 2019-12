Die erste Kerze leuchtet am Chanukka-Leuchter. Foto: arifoto UG/dpa arifoto UG

Magdeburg (dpa/sa) - Im Hof des Hundertwasserhauses in Madgeburg ist das erste Licht des öffentlichen Chanukka-Leuchters entzündet worden. Das Chanukkafest hat in Magdeburg eine lange Tradition. Seit mehr als 1500 Jahren wird es hier gefeiert", twitterte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Montag. Der Grünen-Landtagspolitiker Olaf Meister schrieb davon, dass Magdeburg Vielfalt und Toleranz zeige.

Das jüdische Lichterfest Chanukka (hebräisch: Einweihung) erinnert an die Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahr 165 v. Chr. Jüdische Kämpfer hatten ihr Land von griechisch- syrischer Fremdherrschaft befreit, unter der sie nur griechische Götter verehren durften.

Sie wollten ihren Tempel neu weihen durch Anzünden des achtarmigen Menorah-Leuchters, der nach Vorschrift ihres Glaubens nie ausgehen darf. Der Legende nach hatten sie nur ein kleines Kännchen geweihten Öls, das aber wie durch ein Wunder acht Tage lang im Leuchter brannte, bis neues Öl gewonnen wurde. Daran erinnert bis heute am Chanukka-Fest das täglich fortschreitende Anzünden der Menorah-Lichter.

