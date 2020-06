Halle (dpa/sa) - Ein ertappter Ladendieb hat in Halle einen Sanitäter angegriffen. Der 33-Jährige hatte am Donnerstag in einem Laden im Hauptbahnhof der Stadt verschiedene Sachen eingesteckt, ohne zu bezahlen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Während die Beamten ihn durchsuchten und neben Drogen, Drogenutensilien und eine Feinwaage entdeckten, klagte der Mann plötzlich über Schmerzen. Die Bundespolizisten alarmierten den Angaben zufolge sofort einen Rettungsdienst.

Als der Notarzt nach der Untersuchung im Rettungswagen erklärte, dass keine medizinische Hilfe notwendig sei, weigerte sich der 33-Jährige auszusteigen. Stattdessen sei er auf einen Sanitäter losgegangen, vor den sich ein Polizist schützend stellte, so die Polizei. Anschließend habe er in Richtung der Beamten geschlagen. Daraufhin sei der Mann zu Boden gebracht, gefesselt und auf die Wache gebracht worden. Nun laufen Anzeigen wegen Drogenbesitzes, Ladendiebstahls und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen ihn.

Mitteilung der Bundespolizei