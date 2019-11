Berlin (dpa) - In einem feierlichen Gottesdienst wird der Theologe Christian Stäblein als neuer Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) ins Amt eingeführt. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Markus Dröge an, der in den Ruhestand geht. Der Gottesdienst in Berlins St. Marienkirche wird live im RBB übertragen.

Stäblein, bisher als Berliner Propst unter anderem für theologische Grundsatzfragen zuständig, war im April vom Kirchenparlament gewählt worden. Der Landeskirche gehören rund 940 000 Mitglieder in 1250 Gemeinden in Berlin, Brandenburg und der sächsischen Region Görlitz an.

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg