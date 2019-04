Halberstadt (dpa/sa) - Experten rechnen mit einer weiter steigenden Gefahr für Waldbrände in Sachsen-Anhalt. Ein trockener, heftiger Ostwind erhöhe das Risiko beträchtlich, sagte Jörg Borchardt vom Landeszentrum Wald in Halberstadt am Dienstag. In der Region Stendal gilt bereits die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5, ab Mittwoch auch im Jerichower Land. Borchardt rechnet damit, dass auch andere Regionen in den nächsten Tagen nachziehen. Im Großteil des Landes gilt bereits die zweithöchste Warnstufe 4. Nur Regen könne das Risiko für Brände wieder senken, sagte Borchardt.

Größere Feuer habe es in Sachsen-Anhalts Wäldern in diesem Jahr noch nicht gegeben. Eine genaue Übersicht über alle auch kleineren Brände liegt den Angaben des Landeszentrums zufolge aktuell nicht vor, da die Forstämter solche Ereignisse zunächst einige Tage lang sammeln.

In besonders gefährdeten Gebieten sind Borchardt zufolge Waldbrand-Überwachungskameras auf Türmen und an Gebäuden installiert. Davon gebe es insgesamt 15 Stück. In Klötze, Genthin und Annaburg sitzen Mitarbeiter und beobachten die Aufnahmen. Borchardt zufolge soll noch in diesem Jahr mit der Erneuerung der Technik begonnen und neue, hochauflösende Kameras installiert werden. Brände sollen sich dadurch noch früher und schneller erkennen lassen.

Aktuelle Waldbrandgefahr