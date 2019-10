Magdeburg (dpa/sa) - Kinder psychisch kranker oder suchtkranker Eltern stehen aus Expertensicht besonders in der Gefahr, selbst zu erkranken. Sie blieben viel zu oft im Schatten, sagte Matthias Gallei vom Landespsychiatrieausschuss am Mittwoch in Magdeburg. "Es ist etwas, was in Sachsen-Anhalt stärker angefasst werden muss: eben nicht nur die Eltern zu behandeln, sondern diese Kinder stärker zu machen, ihre seelische Widerstandskraft zu stärken", erklärte er. "Wir sehen einen großen Bedarf, präventiv tätig zu werden, und wir brauchen mehr Forschung." So sei etwa die genaue Zahl der betroffenen Kinder noch nicht bekannt, auch gute Programme seien nötig.

Der Ausschuss besteht aus unabhängigen und ehrenamtlich arbeitenden Experten. Er begleitet und bewertet seit 1993 die Entwicklung der Versorgung psychisch Kranker im Land. Die Fachleute besuchen auch Heime, Kliniken und spezielle Einrichtungen wie etwa den Maßregelvollzug.